Сеул, , 09:22 — REGNUM Власти Южной Кореи уведомили КНДР о вспышке африканской чумы свиней на границе двух стран, сообщает 18 сентября Yonhap.

Отмечается, что 17 сентября на одной из южнокорейских ферм, которая расположена у границы с Северной Кореей, было зафиксировано два случая заражения чумы свиней. Они были зарегистрированы впервые с момента вспышки заболевания в КНДР в мае 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая представители Северной Кореи официально сообщили Всемирной организации по охране здоровья животных о вспышке африканской чумы свиней на территории страны. Меры по утилизации поголовья скота и изолированию территорий были приняты незамедлительно, сообщили тогда власти КНДР.

Напомним, африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.

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