Деревня Каменка, Красноярский край, , 09:11 — REGNUM В Ачинском районе Красноярского края скончалась 59-летняя заведующая каменскими складами боеприпасов Любовь Ефременко. Деревня Каменка — это наиболее пострадавший от взрывов в воинской части населённый пункт.

Ефременко работала на военных складах в Каменке более 30 лет. Когда прогремели первые взрывы (5 августа), она находилась на территории части и затем эвакуировалась из посёлка вместе с другими жителями. Во время второй волны взрывов, 9 августа, женщина была дома.

«Её даже подбросило, она вскрикнула», — цитирует издание «Ачинск Magazine» супруга женщины.

После этого Любовь Ефременко начала жаловаться на плохое самочувствие (у неё прихватывало спину и поясницу), однако вышла на работу, потому что «начальство попросило». В целях безопасности ей пришлось носить тяжёлый бронежилет.

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17 августа женщине стало плохо, её госпитализировали и установили диагноз «остеохондроз». Пациентке становилось всё хуже, боли перешли на живот, возникла одышка, сильные боли в конечностях. В сентябре Ефременко скончалась. Похоронить её должны были 17 сентября, однако церемонию прощания отложили, так как тело из морга направили на судмедэкспертизу.

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По словам заведующей патолого-анатомическим отделением Ачинской МРБ Елены Медведевой, вскрытие показало, что изменения внутренних органов соответствуют повреждениям, обычно получаемым при баротравмах (физическое повреждение органов, вызванное разницей давлений между внешней средой и внутренними полостями).

«Именно в связи с подозрением, что результатом смерти могут быть взрывы, и было принято решение направить тело на судебно-медицинское исследование», — прокомментировала Медведева ачинскому изданию.

Теперь в обстоятельствах произошедшего специалисты должны разобраться более детально.

Сын умершей женщины после получения документов из судебно-медицинской экспертизы намерен обратиться с иском к Минобороны для компенсации морального вреда.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа произошёл пожар на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском, прогремели взрывы. 9 августа началась вторая волна взрывов. Всего в результате ЧП погиб один человек, за медпомощью обратились 40 человек. Наиболее пострадавшим от взрывов населённым пунктом стала деревня Каменка Ачинского района.

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