Тиба, Япония, , 09:13 — REGNUM Количество домов, поврежденных тайфуном «Факсай» в японской префектуре Тиба, значительно больше, чем говорится в официальных сообщениях, передает агентство Kyodo со ссылкой на представителей местных властей.

Тайфун NASA

Стихия повредила не менее 20 000 домов, а не 4 000, как было объявлено ранее, сообщает агентство. Кроме того, это количество может вырасти, так как ущерб от тайфуна еще не оценен полностью.

Также сообщается, что спустя неделю после катаклизма без электричества остается еще около 64 000 домохозяйств.

Напомним, что тайфун «Факсай» обрушился на Японию 11 сентября. Основной удар пришелся на префектуру Тиба, которая расположена в регионе Канто на острове Хонсю.