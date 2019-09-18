Воронеж, , 09:05 — REGNUM Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по Воронежу и его заместитель задержаны сотрудниками Управления ФСБ по региону вечером 16 сентября.

По информации неназванного источника «Коммерсантъ-Черноземье» в правоохранительных органов, оба полицейских задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного следственными управлением СКР. Речь идёт о возможном получении полицейскими 100 тыс. рублей за «оказание некой услуги». Оба задержанных написали явку с повинной, с них взяты подписки о невыезде.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка, «будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудников. В случае установления вины, к дисциплинарной ответственности будет привлечен и непосредственный руководитель полицейских».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Воронежской области, незадолго до этого вышедшего на пенсию. В июне по подозрению в мошенничестве был задержан заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД по Воронежской области.

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