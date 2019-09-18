Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Специализированная автобаза» оштрафовано на 50 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки было установлено, что на предприятие устроилась бывшая сотрудница налоговой инспекции. Однако в установленные законом сроки, руководство МУПа не уведомило бывшего работодателя о том, женщина трудоустроилась на «Спецавтобазу».

По итогам надзорных мероприятий было возбуждено административное дело по ст. 19.25 КоАП РФ. Суд рассмотрев материалы дела назначил штраф предприятию (50 тыс. рублей), а также специалисту отдела кадров МУПа на сумму 20 тыс. рублей.