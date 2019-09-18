Самара, , 08:52 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении бывшего консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов СТУ «Росрыболовство», которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, завершено в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следователей, в октябре 2018 года обвиняемый получил в рамках оперативного эксперимента от руководства одного из предприятий взятку в размере 10 000 рублей, а также муляж денежных средств в сумме 190 000 рублей. За это он должен был подготовить материалы по актированию рыбоводных мощностей ООО, составить и подписать акт обследования производственных мощностей данного предприятия, а также должен был способствовать подписанию указанного акта членами комиссии.

По словам следователей, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Уголовное дело направлено в Самарский суд для рассмотрения по существу.