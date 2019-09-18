Чегемский район, Кабардино-Балкария, , 08:41 — REGNUM Спецслужбы ввели на территории города Чегем в Кабардино-Балкарии режим контртеррористической операции (КТО) для поиска экстремистов, планирующих теракты, передает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

«17 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, вынашивающих планы совершения преступлений террористической направленности, в частном домовладении в городе Чегем Чегемского района КБР», — говорится в заявлении штаба.

Напомним, режим КТО был введен 17 сентября в 5:00. О об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России.

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