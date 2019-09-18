Джакарта, , 08:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что приложит все усилия для тушения лесных пожаров, об этом 18 сентября сообщает Al Jazeera.

Огонь в лесу skeeze

Заявление было сделано во время визита в один из пострадавших от стихии районов страны.

Лесные пожары бушуют на островах Суматра и Борнео, смог, поднимающийся высоко в небо, достигает соседних государств — Малайзии и Сингапура.

По словам президента, на борьбу с пожарами мобилизовано порядка 6 тыс. военнослужащих.

Напомним, проблема с лесными пожарами является ежегодной для Индонезии, однако текущий год стал особенно опасным в связи с засушливой погодой, наблюдавшейся все лето.

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