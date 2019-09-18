Ужгород, Украина, , 08:36 — REGNUM Сотрудники пограничной службы Украины задержали гражданина Сербии, в автомобиле которого обнаружили крупную партию контрабандных сигарет, сообщил закарпатский ресурс Mukachevo.net.

32-летний мужчина управлял грузовиком, который прибыл на пункт пропуска «Дьяково», что на границе с Румынией. По документам он перевозил картон из России в Сербию. Автомобиль направили на углублённый досмотр, в ходе которого пограничники и таможенники обнаружили двойную стенку, за которой были спрятаны 76 ящиков с сигаретами.

В общей сложности был найдено 38 тыс. пачек сигарет. Их стоимость устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года украинские пограничники пресекли попытки переправить через границу более 1,3 млн пачек сигарет, что почти на треть больше показателей 2018 года.

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