Турочакский район, , 08:30 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай 16 сентября жители обнаружили тело мужчины. О находке сообщили в дежурную часть полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Предварительно установлено, что 55-летний житель Кемерово, двигался на снегоболотоходе по лесному массиву в урочище Кочеган 14 сентября. Около 16:00 он наехал на бревно, из-за чего транспортное средство опрокинулось. Сам водитель от полученных травм скончался на месте.

«В настоящее время по факту ДТП проводится предварительная проверка», — добавили в МВД.

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