Омск, , 08:18 — REGNUM В Омской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве первоклассника из селе Новологиново Большереченского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство малолетнего») было возбуждено после того, как вернувшаяся с работы мать 10 сентября обнаружила в доме тело семилетнего сына без видимых телесных повреждений.

Выяснилось, что в тот вечер с детьми женщины (мальчиками семи и пяти лет) находился её сожитель — ранее привлекаемый к уголовной ответственности за кражи 30-летний мужчина. Сразу после случившегося он скрылся, будучи одетым в сланцы и шорты. Злоумышленника задержали ночью 17 сентября в Тарском районе. Сейчас с ним проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в сентябре 2019 года задержали мужчину, который в мае напал на семилетнюю девочку прямо на территории детсада и пытался её задушить.

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