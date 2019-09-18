Оренбург, , 08:16 — REGNUM В Оренбурге пенсионерка после визита сотрудников, которые представились специалистами газовой службы. Лишилась крупной суммы денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве отметили, что что визитеры оказались лже-газовщиками. Пока на кухне 83-лентюю женщину отвлекали разговорами, пропали деньги. Пожилая оренбурженка недосчиталась 60 тыс. рублей. Документы у «газовщиков» хозяйка квартиры не спросила.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Кража», ведется розыск преступников.

Правоохранительные органы заявили, что за последнее время это не единственный случай мошенничества с участием лже-газовщиков, и просят население быть внимательнее, интересоваться документами визитеров.