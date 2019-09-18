Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM В Свердловской области новым начальником управления ФСБ назначен Алексей Зиновьев. Как сообщают местные издания, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

По данным информационного портала 66.RU, Алексей Зиновьев будет представлен подчинённым в первых числах октября. На данный момент он сдаёт дела в Тульской области, так как руководил управлением ФСБ в этом регионе.

Отметим, что нового начальника тульского управления ФСБ Дмитрия Гурдина уже официально представили губернатору региона Алексею Дюмину.

Добавим, что по информации свердловских изданий, предыдущий начальник УФСБ по Свердловской области Александр Вяткин вышел на пенсию.

Напомним, Алексей Зиновьев начал службу в органах государственной безопасности в курганской области. Управление ФСБ по Тульской области он возглавил в 2015 году.