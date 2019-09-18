Омск, , 08:03 — REGNUM В Омске в больницу доставили 36-летнюю женщину с травмами головы. Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в областном УМВД, женщина случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета.

Сотрудники полиции установили, что травматический пистолет принадлежит сожителю женщины. Она взяла его, когда мужчина вышел из комнаты, и, решив сделать селфи с оружием, направила дуло в сторону головы. Вместо экрана телефона омичка случайно нажала на спусковой крючок.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили и изъяли гладкоствольное оружие, травматический пистолет МП-79, а также изготовленные самостоятельно нунчаки. По факту незаконного изготовления нунчаков возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в петербургской больнице спасли девушку, упавшую с высоты из-за селфи.