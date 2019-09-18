Якутск, , 08:10 — REGNUM Утром 18 сентября в Якутске на улице Очиченко рядом с домом №½ в свайном поле взорвался самодельный паровой котёл, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в полиции, двое мужчин выпаривали сваи из свайного поля, используя самодельный паровой котёл. В результате взрыва котла один мужчина погиб, другой доставлен в больницу с сильными ожогами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЧП со взрывами котлов отопления, газовых и паровых гибнут люди.