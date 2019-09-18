Сургут, Югра, , 08:07 — REGNUM В Югре за сутки с поездов дальнего следования было снято десять пьяных вахтовиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Проводники двух поездов, следовавших из Нового Уренгоя, обратились в дежурную часть Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте за помощью 16--17 сентября.

Первое сообщение поступило вечером 16 сентября из состава «Новый Уренгой — Новосибирск». В Когалыме с поезда пришлось ссадить двух пьяных мужчин — 35-летнего жителя Тюменской области и 37-летнего жителя Омской области. Они ходили по вагонам и приставали к пассажирам.

Тем же вечером поступило сообщение, что пассажирскому поезду «Новый Уренгой-Новосибирск» требуется уже наряд полиции для снятия уже пятерых пассажиров из Кемеровской области и Алтайского края. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и уже не только нарушали покой пассажиров, но и мешали работать поездной бригаде.

Ночью 17 сентября поступил сигнал из состава «Новый Уренгой — Казань», с которого сняли 33-летнего пьяного дебошира из Тюменской области. Спустя два часа по прибытию этого же поезда на станцию Сургут в дежурную часть были доставлены 35-летний житель Кемеровской области и 44-летний житель Башкирии в состоянии алкогольного опьянения.

На всех нетрезвых вахтовиков транспортными полицейскими были составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поезда из Нового Уренгоя (ЯНАО) на Большую землю недаром называются «пьяными поездами». На вахте на предприятиях топливно-энергетического комплекса действует строгий «сухой закон», нарушение которого чревато крупными штрафами. Вахтовики начинают «навёрстывать упущенное», до прибытия домой, в поезде.

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