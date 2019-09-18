Нью-Йорк, США, , 08:09 — REGNUM Автомобиль протаранил 58-этажное здание «Trump Tower» (башня Трампа) 17 сентября в Нью-Йорке. Есть пострадавшие. Об этом сообщил портал WPIX 11 New York.

По предварительной информации происшествие произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Автомобиль врезался в здание, разнес витрину и въехал внутрь. Сообщается, что пострадал сам водитель и еще один человек, который находился в вестибюле.

Опубликовано видео с места происшествия. На его кадрах видно, что также сильно пострадал и автомобиль, въехавший в небоскреб.

Стоит отметить, что «Trump Tower» в Нью-Йорке был спроектирован нынешним президентом США Дональдом Трампом и построен в 1983 году. В здании расположены гостиничные номера и офисные помещения.