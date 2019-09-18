Якутск, , 08:01 — REGNUM На поиски вертолета Eurocopter, пропавшего в Оймяконском районе Якутии, вылетел Ми-8 МТВ «Полярных авиалиний» с группой спасателей на борту, сообщает пресс-служба авиакомпании. Ранее сообщалось о приостановке поисков до утра в связи с непогодой и сумерками.

Командир судна Тимур Бесаев имеет более 23 200 часов налета и большой опыт в проведении аварийно-спасательных работ.

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Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября вертолет Eurocopter осуществлял полет по маршруту на территории Оймяконского и Томпонского районов. 15 сентября с вертолетом, на борту которого находились три человека, была потеряна связь.

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