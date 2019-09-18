Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:11 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре ожидают сильные дожди и новые подтопления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В среду, 18 сентября, и в четверг, 19 сентября, в городе выпадет 60 мм осадков. Местных жителей просят не выходить на улицы без особой надобности, не пользоваться личным автотранспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень подъёма грунтовых вод в Комсомольске-на-Амуре превысил уровень 2013 года, когда город пережил сильное наводнение. Подъёму уровня грунтовых вод способствуют обильные ливни.