Омск, , 07:36 — REGNUM История с избитым ребёнком-инвалидом в Омске оказалась выдуманной. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 сентября, в пресс-службе областного УМВД, проверка показала, что подросток получил травмы сам, а матери заявил, что его травмировал неизвестный мужчина.

«По данному факту по материалам, размещённым в средствах массовой информации, было инициировано проведение доследственной проверки. В ходе данной проверки было установлено, что подросток получил травмы самостоятельно во время прогулки с друзьями, матери же он сообщил, что повреждения ему причинил неизвестный», — уточнили в пресс-службе, добавив, что мальчик придумал эту историю, чтобы избежать конфликтной ситуации, и после этого мать разослала призывы о помощи по соцсетям.

Проверка по данному факту завершена, резюмировали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в омских пабликах в соцсетях появился пост-призыв о помощи от матери подростка-инвалида, которая заявила, что её сына избили неизвестные. Сообщалось, что злоумышленников было двое, и они требовали у подростка и его друга денег на проезд. По версии школьника-инвалида, один из незнакомцев ударил его в колено. Мальчик получил тяжёлую травму, ему потребовалась операция.

17 сентября в областном СУ СКР сообщили о проверке данной информации.

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