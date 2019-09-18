Самара, , 07:36 — REGNUM Девять уголовных дел с начала года завели на похитителей крышек люков тепловых камер в Самаре. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ООО «Предприятие тепловых сетей».

По сообщению работников коммунального предприятия, в Самаре было похищено более десятка крышек тепловых камер. На сегодняшний день все тепловые камеры, крышки к которым были похищены, закрыты.

По девяти обращениям правоохранительные органы возбудили уголовные дела. По словам коммунальных работников, открытые крышки представляют опасность как для пешеходов, так и для автотранспорта.

«Вредители не думают о последствиях. А речь идет о безопасности и здоровье граждан», — сообщил исполнительный директор АО «Предприятие тепловых сетей» Айдар Ильясов.

Напомним, что в 2018 году было похищено свыше 60 крышек люков. По данным фактам было возбуждено несколько уголовных дел, двое воров осуждены.