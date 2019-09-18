Анкара, , 07:28 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана, об этом 17 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация проходила в провинции Хаккяри при поддержке сил местной жандармерии. После «нейтрализации» повстанцев операция продолжилась.

Термин «нейтрализован» используется турецкими войсками по отношению не только к ликвидированному противнику, но также захваченному в плен или добровольно сложившему оружие.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет партизанскую борьбу с правительством страны на протяжении 30 лет. Целью повстанцев является создание собственной автономии в рамках государства.

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