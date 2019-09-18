Дакар, , 07:09 — REGNUM По крайней мере четыре человека погибли у берегов столицы Сенегала, Дакара, после того, как ночью в понедельник, 16 сентября, в шторм перевернулась лодка. Об этом ВВС Africa сообщили аварийные службы Сенегала.

Представители аварийно-спасательных служб заявили, что лодка отправилась на экскурсию на остров Мадлен, несмотря на предупреждения о плохой погоде.

Подполковник полиции Папе Анж Мишель Диатта не смог назвать точную причину крушения, однако сказал, что лодка, вероятно, попала под сильный дождь и сильные волны.

Около 35 находившихся на борту человек были доставлены в больницу, в том числе шесть граждан Франции, два гражданина Германии, два гражданина Швеции и один гражданин Гвинеи-Бисау, сообщает полиция.

Национальности четырех погибших не были подтверждены.