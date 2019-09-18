Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM Коллективное письмо на имя губернатора Свердловской области и жалобу в прокуратуру направили жители посёлков и садов между Берёзовским и Верхней Пышмой. Они выступают против появления новой свалки отходов в данном районе.

Как сообщает информационный портал Е1, между Берёзовским и Верхней Пышмой находится несколько посёлков и коллективных садов, по соседству с которыми уже расположен полигон твёрдых бытовых отходов «Северный», и его намерены расширить, а также планируется строительство нового — полигон «Экотехнопарк».

Отметим, что, в свою очередь, в администрации Берёзовского пояснили, что из-за предстоящего закрытия полигона для отходов на Широкой Речке планируется открытие нового. Причём на полигоне «Экотехнопарк» будет расположена не только свалка, но и цеха по переработке и утилизации отходов.