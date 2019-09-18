Якутск, , 07:06 — REGNUM На поиски вертолёта Eurocopter, пропавшего в Оймяконском районе, вылетел Ми-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM спасатели.

Вертолёт Ми-8

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Ми-8 компании «Полярные авиалинии» вылетел 18 сентября со спасателями на борту в поисках пропавшего несколько дней назад вертолёта.

Как пояснили в авиакомпании, пилот Тимур Бесаев — опытный командир, имеет более 23 тыс. часов налёта, участник многих спасательных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Eurocopter ВО-105 ищут с 14 сентября, с того момента, когда пилот перестал выходить на связь. Поиски осложняются пасмурной, дождливой погодой, местами идёт снег. В вертолёте, кроме пилота, находились двое человек.