Тюмень, , 06:48 — REGNUM Один из фигурантов «банды ФСБ» отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Об этом сообщает портал 72.ru.

В Уральском окружном военном суде продолжается разбирательство по уголовному делу «банды ФСБ».

Напомним, следствие по делу банды завершилось в августе 2018 года. Пять фигурантов, двое из которых были сотрудниками УФСБ по Тюменской области, обвиняются в убийствах, разбойных нападениях, хулиганстве, мошенничестве и похищении людей.

В Уральском окружном военном суде должны были заслушать показания прапорщика ФСБ Евгения Г. Однако он напомнил, что ранее уже давал показания. На этот раз бывший силовик воспользовался 51-й статьёй Конституции России.

«Никаких решений по планируемым преступлениям я не принимал, организатором не являлся. Я всего лишь исполнял приказы вышестоящих коллег», — заявил Евгений Г. на суде.

При этом Евгений Г. указал на статью 42 УК РФ («Исполнение приказа или распоряжения»), где сказано, что причинение вреда лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказов, не является преступлением.

На следующем заседании Уральского окружного военного суда по данному уголовному делу планируется заслушать показания тренера по самбо Александра К. На данный момент осуждён лишь один участник тюменской «банды ФСБ» — бывший лейтенант Алексей К., который заключил сделку со следствием и приговорён к 24 годам лишения свободы.

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