Тюмень, , 06:08 — REGNUM Из Тюмени выдворили гражданина Туниса, просрочившего визу. Город он покидает вместе с девушкой, которая пригласила его в Россию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

К тюменской девушке полтора месяца назад приехал мужчина из Туниса. Недавно его остановили на улице сотрудники полиции. При проверке документов выяснилось, что допустимые по однократной визе сроки пребывания в России у африканца истекли. Изъясняясь на арабском через телефонный переводчик, иностранец пояснил полицейским, что он — человек мира, поэтому за временем пребывания в какой-либо стране не наблюдает.

И всё же Ленинский районный суд признал гражданина Туниса виновным по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации»). Наказание влечёт за собой не только наложение штрафа до пяти тысяч рублей, но и выдворение за пределы России.

Тюменка оплатила штраф за своего зарубежного гостя и приняла решение лететь за ним в Шарджу.