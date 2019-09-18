Екатеринбург, , 06:00 — REGNUM В многоэтажном доме микрорайона Академический города Екатеринбурга неизвестные расстреляли балкон на третьем этаже. Собственник квартиры обратился с заявлением в полицию.

Как сообщает информационный портал Е1, в полиции проводится проверка. По информации издания инцидент произошёл ещё утром 14 сентября, но с заявлением в полицию мужчина обратился только 17 сентября, так как сам не проживает в квартире, а сдаёт её внаём.

Отметим, что по мнению собственника, кто-то решил испытать пневматическое ружьё. Он запросил записи видеокамер наблюдения у службы охраны и зафиксировал на фотокамеру разбитый стеклопакет на балконе и пулевое отверстие в потолке одной из комнат.