Тюмень, , 05:50 — REGNUM Тюменский школьник 17 сентября спас упавшего в фонтан малолетнего ребёнка, мама которого была увлечена телефоном. Об этом сообщает портал 72.ru.

Информация об инциденте на набережной появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что пока мама малолетнего ребёнка была увлечена телефоном, чадо бегало по бордюру водоёма и упало. Ребёнка спас другой несовершеннолетний, который моментально вытащил его из воды.

Героем себя 11-летний школьник по имени Степан не считает. Главное, по его мнению, что никто не пострадал.

«Малыш был ростом по пояс Стёпе. Начал уже захлебываться в воде, хотя было не очень глубоко. Стёпа его достал и отдал матери. В ответ мама спросила его, есть ли у него приложение «Яндекс.Такси» на телефоне», — сообщил отец юного героя соцсетей изданию.