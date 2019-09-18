Екатеринбург, , 05:14 — REGNUM На Среднем Урале с начала 2019 года зарегистрировано 658 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«В этих ДТП погибли 80 человек, еще 608 получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что 204 подобных ДТП, а это почти треть, произошли в тёмное время суток.

Отметим, что дорожные инспекторы призывают граждан, которые по каким либо причинам вынуждены перемещаться вдоль дорог в тёмное время суток, размещать на своей одежде светоотражающие элементы. Они увеличат видимость для водителей и помогут избежать ДТП.

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