Нерюнгри, Якутия, , 05:06 — REGNUM Золотодобывающая компания «Новое золото» в Нерюнгринском районе Якутии несколько месяцев скрывала свои доходы, имея при этом задолженность в 4 млн рублей в бюджеты всех уровней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выяснилось в ходе следствия, что предприятие не платило налоги с середины мая 2018 года по конец января 2019 года. Руководство ООО «Новое золото» не используя свои счета, рассчитывалось с контрагентами через счета третьих лиц и таким образом, скрыло денежные средства компании, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.

Расследование уголовного дела продолжается, пояснили в следственном комитете республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года впервые в современной истории Якутии республика вошла в топ-3 регионов-лидеров по добыче золота в России.