Казань, , 04:44 — REGNUM В Татарии за прошедший период 2019 года надзорные инстанции по фактам невыплаты заработной платы инициировали 14 уголовных дел. Помимо этого, в суд было направлено 3,3 тыс. исков в защиту интересов работников, а почти 1 тыс. руководителей компаний была привлечена к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Проверка соблюдения трудового законодательства показала, что его нарушали в республике более 5,5 тыс. раз. В итоге было внесено 1,11 тыс. представлений, 963 руководителя привлечены к дисциплинарной ответственности, а 354 — к административной. Меру прокурорского воздействия помогли в выплате свыше 435 млн рублей долга, но ситуация всё ещё «остаётся напряжённой».

По данным ведомства, как минимум в девяти компаниях за 2019 год накоплены долги в размере свыше 47 млн рублей перед 2868 работниками. Руководство предприятий получило прокурорское предостережение. Им также напомнили об уголовной ответственности. Большой долг возник и перед работниками банкротящегося ООО «СК «Татдорстрой». 511 работникам уже задолжали 3,3 млн рублей.

Напомним, к началу осени 2019 года в Поволжье увеличился просроченный долг по зарплате — на 0,5% за месяц, до 249,3 млн рублей. Среди регионов, который возглавляют антирейтинг по долгам перед работниками, — Марий Эл, где показатель вырос почти в три раза, и Татария, где рост был на 17,5%.

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