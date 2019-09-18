Казань, , 04:26 — REGNUM В Верхнеуслонском районном суде Татарии к финишной прямой подошли судебные слушания по обвинению двух граждан Украины, которым за попытку сбыта крупной партии наркотиков грозит 9,5 года колонии строгого режима. Именно столько для фигурантов запросил государственный обвинитель. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Следствие считает, что в начале 2018 года неизвестный гражданин создал наркобанду в России, куда вовлёк 46-летнего гражданина Украины, а тот уже пригласил своего знакомого. В июне того же года граждане, забрав из тайника 10 кг синтетических наркотиков, выехали на автомобиле из Москвы в Пермь и Челябинск. Их остановили на посту полиции в Татарии. Проверка обнаружила партию наркотиков и фигуранты были задержаны.

Гражданам предъявлено обвинение в покушении на сбыт крупной партии наркотиков организованной группой.

Следующее заседание по делу назначено на 22 октября. Сами обвиняемые не признают своей вины.

Напомним, в сентябре 2019 года крупную партию наркотического вещества изъяли в Марокко. Речь шла о 1,63 тонны конопли.