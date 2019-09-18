Владивосток, , 03:58 — REGNUM На совещании в кризисном центре МЧС, посвящённом вопросам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке, губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с инициативой о компенсации ущерба сельхозпроизводителям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вопрос компенсации был поднят из-за жалоб сельхозпроизводителей Дальнего Востока, которые отметили нежелание страховых компаний страховать урожай, так как последние несколько лет неустойчивая погода фактически ежегодно приводила к возникновению «страховых случаев».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подтопленцы ещё не получили положенных им выплат, отмечая нерасторопность властей по подготовке и реализации документов.