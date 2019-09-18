п.г.т. Идрица, , 00:13 — REGNUM На месте обрушения автомобильного моста через реку Неведрянка в Себежском районе Псковской области организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 18 сентября, на участке установят информационные щиты и дорожные знаки. Объезд будет осуществляться через посёлок Идрица.

«На транспортную доступность Идрицы это происшествие не повлияет», — заявили в администрации Псковской области.

Обрушившийся мост находится на региональной дороге Толкачево — Себеж — Заситино. Он был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъёмности конструкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения моста пострадал один человек — он находится в Великолукской больнице, где ему оказывается необходимая помощь.

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