Москва, , 23:30 — REGNUM Два человека получили травмы в результате столкновения двух легковых и одного санитарного автомобиля в Москве. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в столичном районе Гольяново на пересечении Хабаровской и Алтайской улиц. Столкнулись два легковых автомобиля и санитарный автомобиль.

Пострадали два человека, они были госпитализированы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают представители правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Италии.

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