Псков, , 23:03 — REGNUM Один человек пострадал при обрушении части автомобильного моста в Себежском районе Псковской области. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба администрации региона.

Обрушилась часть конструкции автомобильного моста через реку Неведрянка, расположенного на автодороге регионального значения Толкачево — Себеж — Заситино. Мост был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. С 2015 года было введено ограничение по грузоподъёмности моста.

Уточняется, что у моста просела опора, от этого образовалась яма, в которую въехал автомобиль. В настоящее время пострадавший госпитализирован, он находится под наблюдением врачей в Великолукской больнице.

В администрации отметили, что у моста организовано круглосуточное дежурство силами представителей дорожных служб. Уже 18 сентября на аварийном участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки и организован объезд.

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