Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Циклон у берегов Техаса получил имя «Имельда» после усиления до тропического шторма. Об этом 17 сентября сообщает Национальный центр ураганов США (National Hurricane Center).

Циклон, уже одиннадцатый по счёту в этом сезоне, приблизился к побережью американского штата Техас днём 17 сентября. По данным Центра ураганов, он продвигается на север со скоростью 11 километров в час.

При этом циклон набрал силу до тропического шторма. Максимальная сила ветра в эпицентре стихии составляет 55 км/час. По последней информации, шторм находится в 25 километрах от населённого пункта Фрипорт (население около 12 000 человек) и в 90 километрах от Галвестона (население более 57 000 человек) в штате Техас.

Центр ураганов предупреждает, что тропический шторм «Имельда» принесёт с собой сильные осадки в прибрежные районы штатов Техас и Луизиана, которые будут продолжаться до 19 сентября. Проливные дожди могут создать опасные условия для проживающих в прибрежных районах людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об урагане «Умберто», который усилился до второй категории и движется к Бермудским островам. Скорость ветра в эпицентре урагана составляет около 160 км/час.

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