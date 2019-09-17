Псков, , 21:51 — REGNUM В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении двух преступлений по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области, оба преступления были совершены днём 25 октября 2018 года.

В одном из муниципальных образований области обвиняемый в арочном проёме между домами встретил девочку, возвращавшуюся домой из школы, и совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера. Затем он зашёл вслед за другой малолетней в подъезд многоквартирного жилого дома, где, используя беспомощное состояние девочки, также совершил в отношении ребёнка действия сексуального характера.

Установить и задержать его удалось благодаря отцу одной из девочек. Обе потерпевшие не достигли 14-летнего возраста.

Уголовное дело передано в суд. В отношении обвиняемого применяются меры по изоляции его от общества.