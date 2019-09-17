Лондон, , 20:56 — REGNUM Второй подозреваемый задержан полицией по делу о краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца в Оксфордшире, в котором родился Уинстон Черчилль. Об этом 17 сентября сообщает сообщает ABC News.

По подозрению в краже был задержан мужчина 36 лет. Позднее он был отпущен полицией до окончания расследования. Обвинений задержанному предъявлено не было.

Напомним, золотой унитаз был изготовлен скульптором Маурицио Каттелана и позиционировался как арт-объект под названием «Америка». Объект был выполнен из золота и являлся частью инсталляции, при этом его можно было использовать по назначению.

Художник пояснял, что скульптура выполнена им как сатира на чрезмерное богатство. Инцидент с кражей объекта произошёл 14 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оценочная стоимость похищенной скульптуры составляет около 6 млн долларов.

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