Дублин, , 20:32 — REGNUM 28-летнюю женщину удалось спасти медикам в Ирландии благодаря селфи. Об этом 17 сентября сообщает The Irish Sun.

Инцидент произошёл в городе Уэксфорде. Женщину, лежавшую без сознания, обнаружил её отец, узнавший, что она не вышла вовремя на работу и прибывшей к ней домой. Мужчина вызвал врачей, которые заподозрили у пострадавшей внутримозговое кровоизлияние.

Чтобы спасти женщину, врачам надо было как можно точнее знать время, когда она упала в обморок. От этого зависело, можно ли вводить препараты определённого типа, которые принимаются лишь в конкретный промежуток времени после приступа.

Нужную информацию обнаружил брат девушки после проверки её телефона. Он обнаружил в телефоне селфи, которое женщина сделала за 14 минут до прихода отца. Врачи сочли это большой удачей.

Женщина была госпитализирована, в настоящее время она идёт на поправку, ей предстоит операция на сердце. При этом сама пострадавшая не помнит, как умудрилась сделать селфи перед потерей сознания.

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