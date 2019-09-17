Заводоуковск, Тюменская область, , 20:24 — REGNUM В Тюменской области передаётся в суд уголовное дела в отношении троих заключённых, которые при попытке побега из следственного изолятора применили насилие к сотрудникам УФСИН. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, трое обвиняемых мужчин в возрасте 43, 32 и 25 лет были доставлены в следственный изолятор города Заводоуковска для дальнейшего этапирования. Днём 7 июня 2019 года, во время прохождения к прогулочному двору, они напали на двух сопровождающих сотрудников УФСИН.

Один из обвиняемых захватил и сдавил шею конвоиру, ударил его по лицу несколько раз металлической ложкой. Второй заключённый преградил путь другому охраннику изолятора, нанеся ему несколько ударов кулаком в область предплечья. Третий нападавший ударил конвоира, завладел ключами от дверей и попытался их открыть.

Действия беглецов были пресечены другими сотрудниками СИЗО.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества с применением насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей»).

Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.