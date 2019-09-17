Ростов-на-Дону, , 20:00 — REGNUM Жительница Дагестана Миясат Киталаева была приговорена Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 13 годам колонии за участие в ячейке радикальной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 сентября журналистам сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, Киталаева в 2016 году познакомилась с неким лицом, от которого ей поступило предложение вступить в отряд незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Дагестана. Это формирование представляло собой структурное подразделение международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Банда занималась преступной деятельностью, в том числе за нею числятся нападение с оружием на домовладения и похищение людей.

В ноябре 2016 года банда прекратила своё существование после ликвидации последнего из известных Киталаевой участников группировки. В связи с этим и сама осуждённая прервала свою деятельность в рядах незаконного вооружённого формирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынесении приговора в отношении восьми членов экстремистской ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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