Калининград, , 19:48 — REGNUM Сотрудниками правоохранительных органов задержан мужчина, подозреваемый в ложном сообщении о готовящемся взрыве в помещении ночного клуба в Калининграде, сообщила 17 сентября журналистам начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Мужчина подозревается в том, что 14 сентября он по телефону сообщил в дежурную часть полиции о минировании одного из ночных клубов в Ленинградском районе Калининграда.

Личность «телефонного террориста» была быстро установлена, им оказался 35-летний безработный житель Калининграда.

«Вместе с тем, объяснить зачем был сделан ложный звонок, причем с мобильного телефона, зарегистрированного на своего знакомого, калининградец так и не смог», — сказала Поставничая.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное с причинением крупного ущерба). Ему грозит от трёх до пяти лет лишения свободы и штраф до 700 тыс. рублей.

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