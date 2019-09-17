Геленджик, Краснодарский край, , 19:16 — REGNUM Сгоревший в Геленджике центральный рынок восстановят, 17 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Работы планируют завершить в ноябре. В данный момент предприниматели торгуют на других коммерческих площадках.

Руководство рынка уже пригласило специалиста, который даст оценку объема работ по реконструкции и модернизации пострадавших павильонов. Сейчас на месте пожара производится разбор завалов.

Напомним, 10 сентября на территории рынка произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

Напомним также, сегодня в Новороссийске загорелся склад строительных материалов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, а площадь возгорания составляет более 200 квадратных метров.

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