Москва, 17 сентября 2019, 18:59 — REGNUM Водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода днём 17 сентября в Таганском районе Москвы, передаёт телеканал «Рен ТВ».
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что инцидент произошёл в районе дома №17 по Стройковской улице.
На месте в настоящее время работают полиция и скорая помощь, пострадавшего осматривают медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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