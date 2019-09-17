Уфа, , 18:44 — REGNUM Причиной массовых отравлений стал золотистый стафилококк, обнаруженный в еде и у сотрудника заведения быстрого питания «Халяль». Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина 17 сентября, сообщает Медиакорсеть.

В ходе оперативного совещания в администрации Уфы Галина Пермина поделилась выводами регионального управления Роспотребнадзора относительно причин массовых отравлений. Золотистый стафилококк был обнаружен в продуктах для изготовления шаурмы и у одного из сотрудников ларька сети «Халяль».

В настоящее время прекращена работа всех шести ларьков «Халяль». Правоохранительными органами открыто уголовное дело по факту массового отравления.

Галина Пермина также порекомендовала воздержаться от употребления шаурмы в случае сомнений в качестве.

На данный момент на лечении после отравления находятся 14 пострадавших.

Напомним, 12 сентября стало известно об отравлении 16 человек. Среди отравившихся оказалась беременная женщина и пятеро детей. Все отравившиеся были госпитализированы.

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