Москва, , 18:44 — REGNUM Сотрудники ФСБ России задержали в общей сложности более 80 граждан КНДР и две северокорейские рыболовные шхуны за браконьерство в исключительной экономической зоне России в Японском море. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато северокорейких браконьеров пресечена», — отметили в ФСБ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня экипаж одной из северокорейских шхун совершил вооружённое нападение на группу российских пограничников, высадившихся к ним на борт для досмотра в районе банки Кито-Ямато. В результате нападения трое пограничников получили ранения. В связи с инцидентом временный поверенный в делах КНДР был вызван в МИД России.

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