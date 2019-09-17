Курган, , 18:29 — REGNUM В Курганской области отправлено в суд дело 16-летнего юноши, которого обвиняют в убийстве деда. Подросток на данный момент находится под стражей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что в мае 2019 года подросток, сбежавший из спецучреждения, распивал алкоголь вместе со своим дедом. В ходе конфликта несовершеннолетний задушил родственника руками.

Затем обвиняемый на попутках уехал в Москву. После скрывался в других крупных городах страны и был задержан в Перми.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Ранее несовершеннолетний был осуждён за кражу чужого имущества, за что его и поместили в спецучреждение.

Следователем внесено представление в органы системы профилактики, так как одним из условий совершения данного преступления явилось отсутствие надлежащего контроля за лицами, склонными к противоправным действиям.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд по существу.