Москва, , 17:55 — REGNUM Временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп приехал в МИД РФ по вызову, сделанному после инцидента с северокорейскими морскими браконьерами, сообщает 17 сентября «Интерфакс».

По информации агентства, прибыв на Смоленскую площадь дипломатический представитель КНДР отказался общаться с журналистами, собравшимися у входа в здание МИД России.

Напомним, ранее о вызове северокорейского дипломата в МИД РФ сообщали в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября экипаж северокорейской рыболовецкой шхуны из 45 человек напал на группу российских пограничников, высадившихся к ним на борт для досмотра.

Шхуна вела браконьерский промысел в исключительной российской экономической зоне.

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